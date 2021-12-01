В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
Смертность в России по итогам текущего года превысит все показатели с 1945 года, сообщает независимый демограф Алексей Ракши, который до лета 2020 года работал в Росстате
Смертность в России по итогам текущего года превысит все показатели с 1945 года, сообщает независимый демограф Алексей Ракши, который до лета 2020 года работал в Росстате.
Согласно расчетам специалиста, смертность с января по декабрь 2021 года составит от 2,45 до 2,47 млн человек. Алексей Ракши отметил, что даже в голодном 1947 году или в «лихие девяностые» не было столько умерших
Так, в 1947 году, когда в послевоенном СССР бушевал страшный голод, смертность составила 1,68 млн человек. В рекордном 1995 году смертность оценивалась в 2,2 млн человек. Следующий рекорд по числу умерших был зафиксирован уже в 2003 году. тогда скончались 2,37 млн россиян, сообщает телеграм-канал Readovka.
В 2021 году рекорд, по мнению Алексея Ракши, снова будет побит из-за высокой смертности от коронавируса. Напомним, что в России только от ковидных осложнений в сутки умирает более 1200 человек, а помимо этого есть и другие причины смерти людей.