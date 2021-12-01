В Орловской области ураган уничтожил знаменитый Тургеневский дуб
В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил Тургеневский дуб, которому было 198 лет. По словам очевидцев, сильный ветер буквально вырвал 30-метровое дерево с корнями из земли
В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил Тургеневский дуб, которому было 198 лет. По словам очевидцев, сильный ветер буквально вырвал 30-метровое дерево с корнями из земли.
Директор музея Сергей Ступин заявил, что для любителей «Спасского» уничтожение Тургеневского дуба стало «невосполнимой утратой»
«Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», - отметил Ступин.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь пообещал увековечить память знаменитого дуба к юбилею музея «Спасское-Лутовиново» в 2022 году.
Отметим, что Тургеневский дуб с 2014 года был внесен в Реестр старовозрастных деревьев России. Иван Тургенев посадил это дерево еще в подростковом возрасте. В 2021 году Тургеневский дуб был признан главным деревом России, а в следующем году он должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).