Президент вручил госбанкиру Андрею Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Глава государства поблагодарил Костина «за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году»
Президент России Владимир Путин вручил руководителю госбанка ВТБ Андрею Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Глава государства поблагодарил Костина «за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году».
По данным РИА Новости, указ о награждении Андрея Костина Владимир Путин подписал еще в августе. Таким образом, госбанкир стал полным кавалером ордена - в 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году — III степени, а в 2016 году — II степени.
Напомним, что в 2019 году Андрей Костин стал героем громкого расследования команды Алексея Навального, в котором рассказывается о шикарных подарках, которые госбанкир сделал для телеведущей Наили Аскер-Заде.
Так, борцы с коррупцией сообщили, что ведущая телеканала «Россия» летает на частом самолете Bombardier Global 6000 стоимостью 60 млн долларов и отдыхает на яхте SEA&US аналогичной стоимости. Этот бизнес-джет ранее принадлежал дочерней компании ВТБ, а затем перешел под контроль офшорной фирмы в Белизе, собственник которой неизвестен.
В свою очередь издание Baza сообщало о новых квартирах Наили Аскер-Заде общей стоимостью 340 млн рублей, которые до этого находились в собственности ВТБ. Данная публикация и ее перепечатки были заблокированы по требованию Роскомнадзора, так как суд признал эту информацию запрещенной к распространению.