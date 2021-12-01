Минобороны предложило избавить военных от обязанности предъявлять QR-коды
Минобороны предложило избавить военных от обязанности предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Ведомство направило соответствующий законопроект на согласование в правительство
Минобороны предложило избавить военных от обязанности предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Ведомство направило соответствующий законопроект на согласование в правительство.
В этом документе говорится о том, что для посещения общественных мест военнослужащим достаточно будет показать свой сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность, а также принадлежность к Вооруженным силам РФ. Получать QR-код военным не нужно, сообщают «Известия».
Аналогичные правила Минобороны предлагает распространить и на военных пенсионеров.
В оборонном ведомстве объяснили свою инициативу защитой персональных данных военных.
Напомним, что система QR-кодов для посещения общественных мест пока действует только в некоторых регионах, а в Татарстане она еще и распространяется на общественный транспорт. В середине декабря Госдумы должна рассмотреть федеральный законопроект об антиковидных QR-кодах в общественных местах, в самолетах и поездах.