В Хабаровском крае и Ленинградской области десятки водителей застряли в ледяном плену
Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на одного из водителей пишет, что видимость на трассе сейчас практически нулевая. Несколько машин врезались по цепочке друг в друга, другие транспортные средства съехали с трассы. Есть также перевернутые автомобили
На автомобильной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре несколько десятков машин попали в ДТП из-за метели, гололедицы и плохой видимости на дороге.
Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на одного из водителей пишет, что видимость на трассе сейчас практически нулевая. Несколько машин врезались по цепочке друг в друга, другие транспортные средства съехали с трассы. Есть также перевернутые автомобили.
«Едем из Амурска, здесь все завалено машинами. Сюда никому не ехать, куча аварий, все одна на одной лежат», - отметил очевидец.
В настоящее время движение для всех видов транспорта закрыт по дороге от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что на трассе выставлено 12 постов ГИБЛЛ, а 14 коммунальных бригад и 190 единиц техники расчищают дорогу.
В Ленинградской области, на которую накануне обрушился снежный циклон «Бенедикт», на трассе возле Петербурга уже больше суток десятки транспортных средств находятся в ледяном плену. У водителей заканчивается топливо и могут сесть аккумуляторы. Пробка образовалась из-за столкновения двух большегрузов в пригороде Шушары.