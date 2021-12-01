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01 декабря 2021, 08:28

В Ростехнадзоре заявили об отсутствии жалоб шахтеров «Листвяжной» на поврежденные датчики газа

Комиссия Ростехнадзора проведет проверку по факту заявлений кемеровских шахтеров о заклеенных датчиках газа на «Листвяжной», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро спасателей. В ведомстве утверждают, что к ним таких жалоб не поступало

В Ростехнадзоре заявили об отсутствии жалоб шахтеров «Листвяжной» на поврежденные датчики газа
Фото: ТАСС

Комиссия Ростехнадзора проведет проверку по факту заявлений кемеровских шахтеров о заклеенных датчиках газа на «Листвяжной», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро спасателей. В ведомстве утверждают, что к ним таких жалоб не поступало.

В Сибирском управлении Ростехнадзора сообщили РБК, что сообщения о намеренном повреждении датчиков газа со ссылкой на шахтеров и родственников погибших проверит Комиссия по техническому расследованию причин аварии.

Одновременно с этим в Ростехнадзоре заявили, что в ходе проверок инспекторы контролировали «исправность работы штатного оборудования контроля уровня газа, используемого в шахте», но не выявили случаи массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных газоанализаторов.

В ведомстве также заявили об отсутствии жалоб от шахтеров на неисправные датчики газа.

Ранее шахтеры и машинисты дизелевозов передали журналистам РБК фотографии и видео датчиков из шахты, на которых было зафиксировано превышение показателей метана в воздухе в августе и ноябре текущего года. Сами работники заявили, что руководство выдавало им датчики, проклеенные скотчем изнутри, чтобы сбить показания.

Машинист Артем Симон, который рассказал о неисправных датчиках газа, также добавил, что после интервью РБК никто из Ростехнадзора и правоохранительных органов с ним не связывался.

В пресс-службе «Листвяжной» в свою очередь заявили, что газоанализаторы тестируются непосредственно перед выдачей, а вскрыть их без специального ключа невозможно. При этом заявления шахтеров о неоднократном превышении уровня метана перед взрывом в администрации шахты комментировать отказались.

Напомним, что по делу о гибели 51 человека на шахте «Листвяжная» проходят инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок.

Шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДС уголь», которую контролирует семья депутата Госдумы Павла Федяева. Последнего телеграм-канал «Арбитр» называет партнером одного из близких друзей президента Аркадия Ротенберга. Канал также опубликовал фотографию, на которой директор «СДС уголь» Геннадий Алексеев подписывает соглашение о взаимодействии с главой Ростехнадзора Александром Трембицким. Неудивительно, что после этого в надзорном ведомстве заявляли о том, что на предприятиях компании Федяева за последние два года не было выявлено ни одного учетного события.

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