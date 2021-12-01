Россиянам, застрявшим в ЮАР из-за штамма «омикрон», предложили билеты на выездной рейс за 100 тысяч рублей
Так, стоимость билета экономического класса в Москву составляет уже 104 тысячи рублей, а бизнес-класса - 252 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал посольства России в Кейптауне
Российские туристы, которые застряли в ЮАР из-за нового штамма коронавируса «омикрон», пожаловались на слишком высокую стоимость билетов на выездной рейс.
Так, стоимость билета экономического класса в Москву составляет уже 104 тысячи рублей, а бизнес-класса - 252 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал посольства России в Кейптауне.
Выездной рейс по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва запланирован на 3 декабря, а выполнять его будет авиакомпания Ethiopian Airlines.
«Все в недоумении, все в шоке! Это обычный регулярный рейс. Три дня назад на эти рейсы можно было купить билеты за 30–35 тысяч рублей», - рассказал «Коммерсанту» турист Егор Михайлов.
В настоящее время прямых рейсов из ЮАР в Россию нет, а долететь с пересадкой через европейские страны невозможно, так как многие государства приостановили авиасообщение с некоторыми странами Африки из-за штамма «омикрон».
Российские власти сообщают, что в ЮАР могут находиться около 1,5 тысяч наших граждан.
Напомним, что днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о введении обязательного карантина длительностью 14 суток для граждан, которые вернулись из стран с высоким риском заражения штаммом «омикрон».