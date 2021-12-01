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01 декабря 2021, 07:54

В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов

В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
Фото: fbm.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов.

Депутат предлагает установить максимальную стоимость ПЦР-теста на COVID-19 в размере не более одной тысячи рублей. Леонов отметил, что многие россияне вынуждены сами оплачивать исследования, а стоимость тестов доходит до 3,5 тысяч рублей в зависимости от времени получения результатов.

«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР», - говорится в заявлении Сергея Леонова, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что результаты ПЦР-тестов требуются при выезде за рубеж, при возвращении в Россию (кроме привитых граждан), по месту работы, если сотрудник отказался от вакцинации, а также при посещении ряда общественных мест. Во всех случаях граждане сами оплачивают тестирование.

Кроме того, накануне Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов из-за нового штамма «омикрон».

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