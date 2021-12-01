В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов.
Депутат предлагает установить максимальную стоимость ПЦР-теста на COVID-19 в размере не более одной тысячи рублей. Леонов отметил, что многие россияне вынуждены сами оплачивать исследования, а стоимость тестов доходит до 3,5 тысяч рублей в зависимости от времени получения результатов.
«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР», - говорится в заявлении Сергея Леонова, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что результаты ПЦР-тестов требуются при выезде за рубеж, при возвращении в Россию (кроме привитых граждан), по месту работы, если сотрудник отказался от вакцинации, а также при посещении ряда общественных мест. Во всех случаях граждане сами оплачивают тестирование.
Кроме того, накануне Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов из-за нового штамма «омикрон».