01 декабря 2021, 07:41
В аэропорту Челябинска пассажирский самолет во время посадки выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Челябинска пассажирский самолет Bombardier CRJ-200, выполнявший рейс из Казани, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на расстоянии около 20-25 метров
Фото: Life.ru
В аэропорту Челябинска пассажирский самолет Bombardier CRJ-200, выполнявший рейс из Казани, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на расстоянии около 20-25 метров.
В следственном управлении СКР на транспорте сообщили «Ленте.ру», что инцидент произошел с самолетом авиакомпании UVT Aero. На борту Bombardier CRJ-200 находились 32 пассажира и три члена экипажа.
По предварительным данным, пострадавших в результате авиационного происшествия нет. Лайнер серьезных повреждений не получил. Тем не менее, челябинский аэропорт на некоторое время приостановил прием рейсов.