Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
Правозащитную организацию «Мемориал» (организация признана иностранным агентом) ликвидируют по распоряжению из Кремля. После того, как суд закроет этот центр, власти планируют зачистить весь нелояльный властям правозащитный сектор
Правозащитную организацию «Мемориал» (организация признана иностранным агентом) ликвидируют по распоряжению из Кремля. После того, как суд закроет этот центр, власти планируют зачистить весь нелояльный властям правозащитный сектор, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».
Источники канала в администрации президента сообщают, что полная ликвидация «Мемориала» была согласована Кремлем еще летом, рассказали собеседники канала «Можем объяснить». Первому замглавы администрации Сергею Кириенко еще тогда принесли бумаги о том, что все независимые правозащитные НКО, чья деятельность связана с общественно-политической сферой, должны быть в ближайшее время закрыты. Начать зачистку было решено с «Мемориала», который является самым старым, крупным и известным правозащитным центром.
«Можем объяснить» отмечает, что ликвидация «Мемориала» является частью репрессивной кампании, жертвами которой уже стали ведущие независимые СМИ страны, десятки журналистов и НКО.
««Мемориал» часто пересекал черту дозволенного и стоял поперек горла у многих важных спецслужбистов. Было четко сказано, что их надо закрывать, их время вышло», - заявил один из источников в Кремле.
Примером такой вседозволенности является деятельность главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмириева, который занимался расследованием репрессий советского периода. Телеграм-канал поясняет, что в Карелии начинали свою карьеру глава Совбеза Николай Патрушев и полпред президента Анатолий Серышев.