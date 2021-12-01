Москвичи потребовали от Дептранса вернуть старую схему работы наземного транспорта
Жители Москвы собирают подписи под петицией с требованием вернуть прежнюю систему работы общественного транспорта в городе. Новую систему, которую Департамент транспорта начал внедрять в конце ноября текущего года, горожане назвали издевательством над людьми
Жители Москвы собирают подписи под петицией с требованием вернуть прежнюю систему работы общественного транспорта в городе. Новую систему, которую Департамент транспорта начал внедрять в конце ноября текущего года, горожане назвали издевательством над людьми.
Напомним, что 20 ноября в Центральном АО и Южном АО Москвы была запущена новая сеть наземного транспорта под лозунгом «Теперь все будет ехать по-новому!». В рамках реформы Дептранс изменил нумерацию автобусов, убрал все действовавшие ранее маршруты и ввел новые, которые оказались очень неудобными. В итоге москвичам приходится по полчаса ждать транспорт и ездить с пересадками.
Авторы петиции в качестве примера приводят остановку на проспекте Андропова возле станции метро «Каширская». Раньше там останавливались автобусы под номерами т11, 608, 263, 299, 701, 901, 709, 148, т67, а после «оптимизации» - ни одного.
Москвичи обвиняют столичных чиновников в разрушении транспортной системы мегаполиса. «Обращаюсь к мэру Москвы. Сергей Семенович, на протяжении всей Вашей работы на данной должности Вы ратуете за пересадку москвичей с машин на общественный транспорт. Так эта реформа работает против. Вы активно боритесь с Ковидом - эти нововведения против», - отмечают авторы петиции.