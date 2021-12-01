Мессенджер WhatsApp уличили в передаче силовикам метаданных о своих пользователях
В документах ФБР, опубликованных организацией Propety of the People, говорится, что спецслужбы могут получить информацию о сообщениях пользователя, если у него есть смартфон iPhone, а архив переписки в WhatsApp сохраняется в сервисе iCloud
Мессенджер WhatsApp уличили в передаче следственным органам метаданных о действиях того или иного аккаунта с задержкой в 15 минут.
В документах ФБР, опубликованных организацией Propety of the People, говорится, что спецслужбы могут получить информацию о сообщениях пользователя, если у него есть смартфон iPhone, а архив переписки в WhatsApp сохраняется в сервисе iCloud. По решению суда или при наличии ордера на обыск силовики могут получить от администрации мессенджера список заблокированных пользователей, список контактов пользователя и даже список людей, которые добавили его в свою адресную книгу.
В документах ФБР также говорится, что мессенджер Signal предоставляет силовикам дату, время регистрации пользователя со временем последнего входа.
Для сравнения, мессенджер Telegram не передает правоохранителям метаданные, если только дело не касается терроризма. В таких случаях администрация раскрывает IP-адрес пользователя и номер телефона подозреваемого в терроризме.