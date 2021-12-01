Компания Игоря Чайки получила контракт на вывоз мусора стоимостью 18 млрд рублей
Компания младшего сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря Чайки «Хартия» выиграла тендер на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы
Компания младшего сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря Чайки «Хартия» выиграла тендер на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы.
Согласно порталу госзакупок, стоимость этого контаркта составляет чуть более 18 млрд рублей, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Минувшим летом ГУП «Экотехпром» объявило десять тендеров на обращение с ТКО общей стоимостью 228,3 млрд рублей. Один из этих контрактов достался ОО «Хартия», которое связывают с Игорем Чайкой.
По условиям контракта, подрядчик должен обеспечить сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение ТКО. При этом мусорные машины должны в обязательном порядке быть оснащены видеорегистратором и системой ГЛОНАСС.
Контракт на вывоз и утилизацию мусора рассчитан до конца 2029 года.
Напомним, что структуры Игоря Чайки и ранее получали выгодные госконтракты на вывоз и утилизацию отходов в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Сыну бывшего генпрокурора также принадлежит мусоросжигательный завод №4 в Москве.