Прокуратура через суд пытается взыскать с автодилера «Рольф» почти 13 млрд рублей
Прокуратура обратилась в Химкинский горсуд с требованием взыскать 12,85 млрд рублей с крупного автомобильного дилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова, который ранее покинул Россию из-за претензий к нему со стороны правоохранительных органов
Прокуратура обратилась в Химкинский горсуд (Московская область) с требованием взыскать 12,85 млрд рублей с крупного автомобильного дилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова, который ранее покинул Россию из-за претензий к нему со стороны правоохранительных органов.
«Интерфакс» сообщает, что в рамках иска надзорного ведомства суд в качестве обеспечительной меры арестовал имущество АО «Рольф». Так, 27 ноября судебные приставы заблокировали денежные средства на одном из счетов «Рольфа» в рамках расследования дела в отношении Сергея Петрова и других топ-менеджеров компании.
В пресс-службе «Рольфа» сообщили, что не согласны с исковыми требованиями и намерены отстаивать свои интересы в суде. В компании также заверили, что салоны дилера работают в штатном режиме.
Напомним, что в 2019 году следственные органы возбудили против Сергея Петрова уголовное дело по факту незаконного вывода за границу 4 млрд рублей. Сам бизнесмен считает уголовное дело попыткой рейдерского захвата «Рольфа», так как после этого он стал получать предложения о продаже своего бизнеса. В настоящее время Петров живет в Австрии.
По делу Сергея Петрова также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и глава департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.