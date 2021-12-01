Глава Минтуризма Крыма оказался шокирован видом местных трехзвездочных отелей
Министр курортов и туризма полуострова Крым Вадим Волченко оказался шокирован внешним видом местных отелей категории три звезды. Фотографии самых «страшных» объектов размещения чиновник опубликовал в своем аккаунте в Facebook
Министр курортов и туризма полуострова Крым Вадим Волченко оказался шокирован внешним видом местных отелей категории три звезды. Фотографии самых «страшных» объектов размещения чиновник опубликовал в своем аккаунте в Facebook.
На этих фотографиях присутствуют грязные матрасы, порванные обои и душевые кабины с плесенью, сообщает «Лента.ру».
«Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» - прокомментировал опубликованные фотографии Вадим Волченко.
Чиновник заявил, что «прятать голову в песок» власти Крыма больше не намерены, поэтому вплотную займутся качеством предоставляемых гостиницами услуг. Волченко также пригрозил мошенникам-классификаторам административной ответственностью.
Глава Минтуризма отметил, что самым неприятным моментом в этой ситуации является то, что гости Крыма из-за горе-отельеров получают отрицательные эмоции и считают полуостров плохим курортом.