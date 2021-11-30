30 ноября 2021, 19:02
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов из-за нового штамма
Срок действия ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию в России сократят с 72 до 48 часов. Об этом сегодня объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение было принято из-за нового штамма COVID-19 «омикрон»
Фото: fb.ru
Срок действия ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию в России сократят с 72 до 48 часов. Об этом сегодня объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Такое решение было принято из-за нового штамма COVID-19 «омикрон», который впервые был выявлен в африканских странах.
По словам главного санитарного врача России, новый штамм имеет высокую распространяемость, заразность и инфекционность.
Анна Попова также сообщила, что пока в России не было выявлено ни одного случая заражения «омикроном». При этом для граждан, которые возвращаются домой из стран с высоким риском заражения новым штаммом, вводится двухнедельный карантин. В частности, речь идет о туристах, которые сейчас находятся в ЮАР.