Глава омского отделения «Яблока» передала силовикам переписку с задержанным однопартийцем Ричардом Кингом
Показания главы омского отделения партии «Яблоко» Татьяны Нагибиной оказались в материалах уголовного дела, возбужденного против бывшего «яблочника» Ричарда Кинга (в прошлом — Романа Саитова)
Показания главы омского отделения партии «Яблоко» Татьяны Нагибиной оказались в материалах уголовного дела, возбужденного против бывшего «яблочника» Ричарда Кинга (в прошлом — Романа Саитова). Из них следует, что Нагибина сообщила силовикам о сотрудничестве с Кингом и «добровольно предоставила» Центру «Э» (управление по борьбе с экстремизмом МВД России) переписку с ним в соцсети «ВКонтакте».
Активист Ричард Кинг был задержан по административной статье «демонстрация нацистской или экстремистской символики» из-за публикации мема, в котором проводится аналогия между задержанием людей нацистами и российскими силовиками. Сам Кинг уверен, что его задержали из-за участия в пикете возле здания ФСБ 23 ноября.
Портал Znak.com сообщает, что свидетелем по делу Ричарда Кинга проходит глава омского отделения «Яблока» Татьяна Нагибина. Она рассказала сотруднику Центра «Э», что Кинг ранее состоял в партии, но был исключен «за нанесение политического ущерба партии». Нагибина сообщила следователю, что перестала общаться с бывшим однопартийцем, но предоставила переписку с ним в соцсети «ВКонтакте».
По словам Нагибиной, Кинг «нигде не работает, занимается активизмом, «лезет на рожон», его единственная цель — стать гражданином Канады». Женщина посетовала, что раньше помогала товарищу в разных вопросах, но потом «он воткнул ей нож по рукоятку в грудь».
Пользователи омских пабликов обвинили Татьяну Нагибину в том, что она сотрудничает с полицией и сливает силовикам всю информацию. «Яблочница» на это заявила, что если бы она сама не пришла в полицию, то «приехали бы к ней». Переданную борцам с экстремизмом переписку она назвала «безобидной».