Пограничники ввели контроль в поезде Москва – Минск после бегства рэпера Моргенштерна
После истории с Моргенштерном пограничники во время стоянки в Смоленске теперь проверяет каждого заходящего в вагон поезда, запуская пассажиров по одному после тщательной проверки паспортов и билетов
Российские власти ввели пограничный контроль в поезде Москва – Минск на границе Смоленской области и Белоруссии. Пограничный контроль на входе в вагоны ввели после того, как таким способом из России уехал рэпер Алишер Моргенштерн. Перед этим глава СКР Александр Бастрыкин обвинил исполнителя в торговле наркотиками.
Readovka сообщает, что после истории с Моргенштерном пограничники во время стоянки в Смоленске теперь проверяет каждого заходящего в вагон поезда, запуская пассажиров по одному после тщательной проверки паспортов и билетов. Это означает, что теперь полулегально покинуть Россию и уехать в Беларусь стало проблематично.
Ранее из-за формальной проверки паспортов любой россиянин в розыске либо с запретом на выезд за рубеж мог без особых проблем покинуть страну.