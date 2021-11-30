В Москве школьников оштрафовали за использование шпаргалок на экзамене
Учащихся школ за списывание оштрафовали на 3 тысячи рублей. Большая часть административных дел связана с традиционными бумажными шпаргалками, а вот смартфоны в качестве шпаргалок упоминаются в материалах дел намного реже
Фото: activityedu.ru
В Москве 46 учащихся школ оштрафовали за использование шпаргалок и смартфонов во время экзамена. Дела школьников рассматривал суд.
Как сообщает ЧТД со ссылкой на картотеку мировых судов, учащихся школ за списывание оштрафовали на 3 тысячи рублей. Большая часть административных дел связана с традиционными бумажными шпаргалками, а вот смартфоны в качестве шпаргалок упоминаются в материалах дел намного реже.
Еще несколько дел были заведены в отношении членов экзаменационных комиссий, которые помогали школьникам списывать. Например, одна из членов комиссии разрешила старшекласснику пронести на экзамен «умные» часы.