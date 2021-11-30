Власти Петербурга оставят жителей города в новогоднюю ночь без общественного транспорта
Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь в городе не будет работать общественный транспорт. Такое решение было принято в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом
Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь в городе не будет работать общественный транспорт. Такое решение было принято в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Врио руководителя городского комитета по культуре Федор Болтин сообщил «Фонтанке», что поскольку власти не планировали никаких массовых гуляний на Дворцовой площади в Новый год, то и в работе общественного транспорта нет необходимости.
В комитете также сообщили, что в этом году перекрывать Невский проспект 31 декабря и ограничивать подступы к Дворцовой площади власти не планируют. Общественный транспорт будет работать как в обычные дни.
«Мы стремимся к тому, чтобы горожане встретили Новый год в кругу семьи, дома, общались», - добавил глава петербургского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябово.