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Общество
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Санкт-Петербург
30 ноября 2021, 15:28

Власти Петербурга оставят жителей города в новогоднюю ночь без общественного транспорта

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь в городе не будет работать общественный транспорт. Такое решение было принято в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом

Власти Петербурга оставят жителей города в новогоднюю ночь без общественного транспорта
Фото: art1.ru

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в новогоднюю ночь в городе не будет работать общественный транспорт. Такое решение было принято в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом.

Врио руководителя городского комитета по культуре Федор Болтин сообщил «Фонтанке», что поскольку власти не планировали никаких массовых гуляний на Дворцовой площади в Новый год, то и в работе общественного транспорта нет необходимости.

В комитете также сообщили, что в этом году перекрывать Невский проспект 31 декабря и ограничивать подступы к Дворцовой площади власти не планируют. Общественный транспорт будет работать как в обычные дни.

«Мы стремимся к тому, чтобы горожане встретили Новый год в кругу семьи, дома, общались», - добавил глава петербургского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябово.

Теги: Новый год
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