Лишенный неприкосновенности Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил в Тверской райсуд Москвы иск к Госдуме и лично к председателю комиссии по этике Отари Аршбе. Иск связан с решением коллег по Думе лишить его неприкосновенности из-за истории с охотой на лося
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил в Тверской райсуд Москвы иск к Госдуме и лично к председателю комиссии по этике Отари Аршбе. Иск связан с решением коллег по Думе лишить его неприкосновенности из-за истории с охотой на лося.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что иск связан с тем, что адвокатов Валерия Рашкина не допустили на заседание Госдумы, на котором решался вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности. Это привело к тому, что коммунист не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от «огульно выдвинутых» против него обвинений.
Напомним, что Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности по ходатайству Генпрокуратуры. Поводом для этого стало задержание депутата с тушей лося в багажнике автомобиля в Саратовской области. Коммуниста обвинили в незаконной охоте.
Валерий Рашкин считает свое уголовное преследование политически мотивированным. Ранее он заявил, что его ввели в заблуждение по поводу разрешения на охоту.