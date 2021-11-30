Искусственные новогодние елки в России подорожали на 30%
За месяц до Нового года искусственные елки в России подорожали почти на 30%. Рост цен на рождественские деревья связывают с увеличением расходов на сырье и логистику, а также динамику валютных курсов
За месяц до Нового года искусственные елки в России подорожали почти на 30%. Рост цен на рождественские деревья связывают с увеличением расходов на сырье и логистику, а также динамику валютных курсов.
Представитель сети торговых центров «Ашан» сообщил РБК, что закупочные цены на искусственные ели выросли на 20%, а в «Максидоме» сообщили, что цены выросли от 5 до 30%.
Средняя цена искусственной елки отечественного производства на маркетплейсе Wildberries составляет сейчас около 3,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в в конце 2020 года.
По данным экспертов, новогодние елки дорожают из-за валютной волатильности, роста стоимость сырья и перевозки. Так, продукция нефтехимии с начала 2021 года подорожала на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%.
Живые новогодние ели из-за роста стоимости перевозки подорожали за год в среднем на 10-15%.