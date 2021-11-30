Силовики задержали и.о. главы Минпромэнерго Карачаево-Черкесии
Чиновник был задержан в Ставрополе за нарушение подписки о невыезде. Такая мера пресечения была избрана для Боранукова в связи с его деятельностью на другом месте работы в Ставропольском крае
Сотрудники правоохранительных органов задержали и.о. министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова.
Чиновник был задержан в Ставрополе за нарушение подписки о невыезде. Такая мера пресечения была избрана для Боранукова в связи с его деятельностью на другом месте работы в Ставропольском крае.
Znak.com сообщает, что задержание Хизира Боранукова связано с делом экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Ранее Борануков работал в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Напомним, что Рауля и Рауфа Арашуковых следствие считает причастными к организации убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Арашуков-старший также обвиняется в хищении природного газа на несколько миллиардов рублей. По версии следствия, занимая должность советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», он вместе с главами региональных организаций газовой отрасли занимались хищением природного газа на 3,8 млрд рублей на территории Ставрополья и Карачаево-Черкесии.