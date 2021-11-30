Российские сотовые операторы перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету
Крупнейшие в России сотовые операторы «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, сообщает Forbes со ссылкой на статью аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина
Крупнейшие в России сотовые операторы «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, сообщает Forbes со ссылкой на статью аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» подтвердили, что в актуальных тарифных планах действительно нет возможности подключения безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» при этом отметили, что после подключения абонент может дополнительно обратиться в контакт-центр оператора и попросить подключить услугу.
В Tele2 журналистам сообщили, что перестали подключать безлимитный интернет новым абонентам еще несколько месяцев назад. В компании такое решение объяснили низким спросом на услугу.
Что касается МТС, то новые абоненты оператора могут получить такую услугу только на двух тарифах с ежемесячным платежом более 2 тысяч рублей.
В свою очередь гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что безлимитный интернет невыгоден сотовым операторам, поскольку абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть.