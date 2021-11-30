30 ноября 2021, 13:52
В Красноярске депутаты повысили зарплату мэру, потому что 250 тысяч рублей - «смешные деньги»
Депутаты городского совета Красноярска приняли решение повысить зарплату мэру города Сергею Еремину на 20%. Раньше градоначальник получал 250 тысяч рублей в месяц, а сейчас его зарплата составит 300 тысяч рублей
Фото: krasnews.com
Депутаты городского совета Красноярска приняли решение повысить зарплату мэру города Сергею Еремину на 20%. Раньше градоначальник получал 250 тысяч рублей в месяц, а сейчас его зарплата составит 300 тысяч рублей.
Парламентарии посчитали «смешной» зарплату Сергея Еремина и проголосовали за ее повышение, сообщает издание «Проспект Мира».
Меду тем, депутат от ЛДПР Роман Крастелев, который голосовал против, заявил, что «у водителей маршрутного автобуса ответственности больше, чем у мэра». Народный избранник отметил, что зарплату стоило бы повысить не мэру Красноярска, а главам муниципалитетов.