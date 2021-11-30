Структура «Ростеха» разработает программу, которая предсказывает акции протеста и беспорядки
ООО «Национальный центр информатизации» разработает программу, которая поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки в стране
Структура государственной корпорации «Ростех» ООО «Национальный центр информатизации» к 2022 году разработает программу, которая поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки в стране.
Разработка этой программы ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Информацию об этом «Коммерсанту» подтвердил глава проектного офиса «Безопасного города» в Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный.
Известно, что в основе принципа прогнозирования массовых беспорядков будут лежать методы машинного обучения. Сейчас проект методики оценки проходит согласование в федеральных органах власти. В качестве примеров разработчики приводят резонансную массовую драку на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акции «Ставрополье - не Кавказ» в 2013 году, а также столкновения участников протеста и силовиков на Манежной площади в Москве в 2010 году.
По замыслу разработчиков, программа должна предвидеть подобные события с помощью анализа публикаций в СМИ и социальных сетях, а также данных «умных» видеокамер и других источников. При этом если беспорядки уже начались, то программа будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам порядок действий в данной ситуации.
В настоящее время похожую аналитическую работу в регионах проводят Центры управления регионом (ЦУР). Это цифровые платформы, агрегирующие запросы граждан с официальных сайтов и из социальных сетей. Эту систему с 2020 года внедряет АНО «Диалог», которую возглавляет бывший кремлевский чиновник Алексей Гореславский.