30 ноября 2021, 10:57
Спасатели обнаружили на шахте «Листвяжная» тела 20 погибших горняков
Глава Кузбасса Сергей Цивилев написал в своем телеграм-канале, что под землей были обнаружены тела 18 шахтеров и двух горноспасателей, однако пока возможности поднять их на поверхность нет из-за газовой обстановки внутри «Листвяжной»
Фото: ntv.ru
В кемеровской шахте «Листвяжная» спасатели обнаружили тела 20 погибших в результате взрыва и пожара.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев написал в своем телеграм-канале, что под землей были обнаружены тела 18 шахтеров и двух горноспасателей, однако пока возможности поднять их на поверхность нет из-за газовой обстановки внутри «Листвяжной».
В настоящее время на шахте продолжается откачка воды, после чего горноспасатели начнут бурить технологические скважины, чтобы улучшить газовую обстановку.
Ранее в МВД заявили, что предварительные данные расследования говорят о том, что в шахте произошел взрыв.
Напомним, что на «Листвяжной» в результате происшествия погибли 46 горняков и пять спасателей.