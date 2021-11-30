На полуостров Крым обрушился ураган, который ранее принес сильные разрушения в Стамбуле
На полуостров Крым вечером 29 ноября обрушился сильный ураган, который пришел с пролива Босфор. Этот ураган уже стал причиной серьезных разрушений и гибели четырех человек в Стамбуле
На полуостров Крым вечером 29 ноября обрушился сильный ураган, который пришел с пролива Босфор. Этот ураган уже стал причиной серьезных разрушений и гибели четырех человек в Стамбуле. Ветер был такой силы, что заваливал на бок грузовики и обрушил городскую башню с часами. В стамбульских аэропортах пассажирские самолеты садились только с четвертой-пятой попытки, а ряд рейсов пришлось направить в другие турецкие города.
В Крыму из-за урагана без электричества остались не менее 12 тысяч человек, обесточены 450 трансформаторных подстанций. Проблемы с электричеством наблюдаются в Симферополе, Ялте, Белогорском, Бахчисарайском и Советском районах.
Ветер также повалил десятки деревья, повредил крыши домов и автомобилей. У берегов Ялты из-за сильных волн затонуло судно, еще несколько кораблей сорвались с якоря.
Согласно предварительным данным, в результате урагана пострадали четыре человека.