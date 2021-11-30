30 ноября 2021, 10:35
В Австрии за отказ от вакцинации против коронавируса будут штрафовать на 3600 евро
Власти Австрии в начале 2022 года планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает издание Die Presse со ссылкой на черновой вариант соответствующего законопроекта
Фото: ukrainiansworld.com
Власти Австрии в начале 2022 года планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает издание Die Presse со ссылкой на черновой вариант соответствующего законопроекта.
Власти стран планируют обязать прививаться от COVID-19 всех, кто проживает в Австрии, включая иностранных граждан с видом на жительство. При этом прививки могут не делать дети в возрасте до 12 лет, беременные женщины и люди с медицинским отводом.
Для всех остальных в случае отказа от прививки против коронавируса могут ввести штраф в размере 3600 евро (за повторный отказ – 7200 евро). Альтернативным наказанием штрафу будет лишение свободы сроком на 4 месяца.