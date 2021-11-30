30 ноября 2021, 10:12
Вакцинация российских подростков от коронавируса начнется уже в декабре
В России вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса может начаться до конца текущего года. Об этом сообщил глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Фото: vmo24.ru
В России вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса может начаться до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцинация подростков начнется в конце декабря. Прививать их будут препаратом «Спутник М», который был создан в центре имени Гамалеи.
Что касается вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 6 до 11 лет, то она может стартовать через два месяца после одобрения вакцины Минздравом.
Глава центра имени Гамалеи также предложил внести детскую вакцину против коронавируса в национальный календарь прививок.