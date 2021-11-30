Россию на конкурсе «Мисс Вселенная - 2021» представит вице-мисс России - 2019
Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная - 2021» представит обладательница титулов «Вице-мисс Россия — 2019» и «Мисс Татарстан - 2019» Ралина Арабова
Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная - 2021» представит обладательница титулов «Вице-мисс Россия — 2019» и «Мисс Татарстан - 2019» Ралина Арабова.
В Instagram-аккаунте конкурса «Мисс Россия» сообщается, что нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году будет представлять вице-мисс России, поскольку в 2020 и 2021 годах внутрироссийский конкурс красоты не проводился из-за пандемии коронавируса.
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Израиле 12 декабря. В рамках конкурса национальных костюмов Ралина Арабова представит стилизованный татарский национальный наряд, который был сшит по мотивам костюмов казанских цариц.
В 2020 году на международном конкурсе красоты Россию представляла обладательница титула «Мисс Россия - 2019» Алина Санько. К сожалению, девушка не смогла попасть в топ-21 конкурсанток и дойти до финала.