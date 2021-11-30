Генералов Росгвардии подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на создание информационной системы
Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Силовиков подозревают в хищении крупной суммы из государственного бюджета
Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Силовиков подозревают в хищении крупной суммы из государственного бюджета.
Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки работы информационной системы «Недвижимость», которая должна была объединить данные обо всех объектах недвижимости ведомства для удобства их обслуживания. На создание этой системы было потрачено 192 млн рублей, однако существовала она только в документах. В реальности же система «Недвижимость» не функционировала.
Следователи также установили, что в 2017 году несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали фиктивные акты, подтверждающие, что систему «Недвижимость» ввели в строй и она начала работать, сообщает «КоммерсантЪ».
В хищении денежных средств, выделенных на создание системы «недвижимость», подозреваются бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов и глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.
Кроме того, следствие подозревает в крупном мошенничестве несколько бывших руководителей главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии. Это замначальника главного управления связи Росгвардии в звании генерал-майора Андрей Козлов и трое офицеров в звании полковника.