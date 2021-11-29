29 ноября 2021, 19:09
На Москву и Петербург идёт циклон «Бенедикт». Он принесёт мощные снегопады
На Москву и Санкт-Петербург идёт мощный циклон, которому дали название «Бенедикт». Этот циклон принесёт ухудшение погоды и обильные осадки. в Москве может выпасть до 23 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы
Фото: news.myseldon.com
На Москву и Санкт-Петербург идёт мощный циклон, которому дали название «Бенедикт». Этот циклон принесёт ухудшение погоды и обильные осадки.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Facebook, что во вторник, 30 ноября, в Москве может выпасть до 23 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы.
Так, в первой половине вторника ожидаются сильные ливни, а во второй начнётся сильный снегопад. По словам синоптика, объём выпавших осадков станет рекордным за последние 69 лет.
В Петербург циклон «Бенедикт» принесёт обильные снегопады и понижение температуры воздуха до -6 градусов.