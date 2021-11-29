Российские власти на фоне роста заболеваемости разрешили закупать импортные аппараты ИВЛ
Российское правительство разрешило закупать аппараты ИВЛ (для искусственной вентиляции легких) импортного производства. Такое решение было принято примерно спустя год после запрета
Российское правительство разрешило закупать аппараты ИВЛ (для искусственной вентиляции легких) импортного производства. Такое решение было принято примерно спустя год после запрета.
На минувшей неделе глава правительства Михаил Мишустин внес изменения в постановление о запрете закупок зарубежной продукции, в соответствии с которым теперь можно закупать импортную медтехнику и защитные средства в случае введения режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, а также для оказания экстренной помощи.
Запрет на покупку аппаратов ИВЛ импортного производства был введён властями в декабре 2020 года. После этого единым поставщиком аппаратов ИВЛ назначили АО «КРЭТ», которое входит в государственную корпорацию Ростех.
Медики, которые лечат пациентов с коронавирусом, неоднократно жаловались на бои в работе отечественных аппаратов ИВЛ. Более того, аппараты «Авента М» дважды провоцировали пожары в ковидных отделениях. В результате этих происшествий погибли шесть человек.
Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иностранным агентом) Илья Шуманов сообщил телеграм-каналу «Можем обьяснить», что таким образом власти просто решили подстраховаться в условиях роста заболеваемости и роста количества госпитализаций, поскольку на всех тяжелых пациентов аппаратов ИВЛ может не хватить. Теперь же на российский рынок могут вернуться производители медтехники из Германии и США.