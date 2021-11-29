Геннадий Тимченко хотел поручиться за одного из братьев Магомедовых, но суд этого не допустил
Суд по делу руководителей группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых отмел личное поручительство друга Путина и члена кооператива «Озеро» Геннадия Тимченко за бизнесменов
Суд по делу руководителей группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых отмел личное поручительство друга Путина и члена кооператива «Озеро» Геннадия Тимченко за бизнесменов.
Согласно протоколу суда, который приводит «Новая газета», судья Олеся Менделеева и прокурор сначала попытались запугать Тимченко ответственностью в случае, если подсудимые, выпущенные по его поручительству, сбегут.
Когда это не удалось, судья вместе с прокурором стали добиваться от Тимченко объяснений, как именно он будет обеспечивать надлежащее поведение братьев Магомедовых.
Председательствующий: Нет, ну конкретно — что вы готовы сделать? Как вы это понимаете?
Тимченко Г.Н.: Я думаю, если у меня будет непосредственный доступ к нему, то я буду с ним на эту тему разговаривать. Если этого не будет, значит, буду общаться с ним через другие каналы: адвокатов, например. Я не знаю, как это будет устроено.
Ответ судью не удовлетворил, Магомедовы остались под стражей. Напомним, их обвиняют в организации преступного сообщества в виде их компании, при этом свидетельские показания даются исключительно в их пользу.
Основанием продления содержания под стражей являются «справки-меморандумы из ФСБ» с мнением о том, что братья могут уехать через Белоруссию и угрожают свидетелям (эти заявления показаниями не подкреплены).