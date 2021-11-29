ВОЗ заявила о риске заразиться штаммом «омикрон» для переболевших коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила граждан, переболевших COVID-19, о возможном заражении новым штаммом «омикрон», выявленном в африканских странах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила граждан, переболевших COVID-19, о возможном заражении новым штаммом «омикрон», выявленном в африканских странах.
Специалисты организации заявили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше, чем у неболевших. Одновременно с этим в организации заявили, что пока эти данные являются предварительными.
Также остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни по сравнению с предыдущими мутациями коронавируса.
Между тем, некоторые страны уже стали закрывать свои границы из-за нового штамма «омикрон». Так, Израиль сначала приостановил полеты в ряд африканских стран, а затем на две недели закрыл свои границы для иностранных граждан. Великобритания, США и страны Евросоюза также приостановили полеты в страны Африки из-за нового штамма.