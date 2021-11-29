РПЛ проведет расследование по факту массового задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»
По словам очевидцев, сначала фанатов отказывались выпускать с трибун и «держали на холоде», а затем стали без объяснения причины задерживать
Болельщиков московского ЦСКА после матча с петербургским «Зенитом» (0:2) почти 50 минут не выпускали с трибуны домашнего стадиона «ВЭБ-Арена». По словам очевидцев, сначала фанатов отказывались выпускать и «держали на холоде», а затем стали без объяснения причины задерживать.
Издание Readovka сообщает, что предварительной причиной задержания стало использование пиротехники в конце матча.
В ФК ЦСКА в связи с инцидентом заявили, что руководство клуба находится на связи с правоохранительными органами и пытается разобраться в сложившейся ситуации.
«Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», - заявили в клубе.
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил, что проведет собственное расследование инцидента на матче ЦСКА - «Зенит» в Москве, сообщает РИА Новости.
В РПЛ заявили, что принятые силовиками меры «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Кроме того, такие действия негативно влияют на имидж всего российского футбола.