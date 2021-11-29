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29 ноября 2021, 08:40

РПЛ проведет расследование по факту массового задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

По словам очевидцев, сначала фанатов отказывались выпускать с трибун и «держали на холоде», а затем стали без объяснения причины задерживать

РПЛ проведет расследование по факту массового задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»
Фото: twitter.com/ramblerru

Болельщиков московского ЦСКА после матча с петербургским «Зенитом» (0:2) почти 50 минут не выпускали с трибуны домашнего стадиона «ВЭБ-Арена». По словам очевидцев, сначала фанатов отказывались выпускать и «держали на холоде», а затем стали без объяснения причины задерживать.

Издание Readovka сообщает, что предварительной причиной задержания стало использование пиротехники в конце матча.

В ФК ЦСКА в связи с инцидентом заявили, что руководство клуба находится на связи с правоохранительными органами и пытается разобраться в сложившейся ситуации.

«Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», - заявили в клубе.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил, что проведет собственное расследование инцидента на матче ЦСКА - «Зенит» в Москве, сообщает РИА Новости.

В РПЛ заявили, что принятые силовиками меры «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Кроме того, такие действия негативно влияют на имидж всего российского футбола.

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