Журналисты нашли у брата помощника главы Чечни вебкам-студии
«Новая газета» обнаружила вебкам-студию в доме бывшего помощника глава Минздрава Ильи Шилькрота. Этот дом у него арендует Кирилл Вариченко - родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппа Вариченко
«Новая газета» обнаружила вебкам-студию в доме бывшего помощника глава Минздрава Ильи Шилькрота. Этот дом у него арендует Кирилл Вариченко - родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппа Вариченко. Последний сам признался журналистам, что является директором вебкам-студии MagicMike.
Студия MagicMike работает как минимум с 2017 года, а одним из мест ее локации является трехэтажный особняк в элитном коттеджном поселке «Аврора» в Мытищинском районе Подмосковья.
Согласно базе данных Росреестра, этот объект принадлежит бывшему помощнику министра здравоохранения России Илье Шилькроту. Сам он заявил «Новой», что ничего не знает о вебкам-бизнесе, а дом арендуют у него «очень приличные люди», которые «таким» не стали бы заниматься.
Арендатор Кирилл Вариченко сначала отрицал, что в особняке работает вебкам-студия, однако позже он признал, что MagicMike были его студиями, но сейчас они закрыты. Вариченко также попросил журналистов «больше не копать» по этой теме, так как у него есть высокопоставленные родственники, а эта информация может навредить их карьере.
«Новая» выяснила, что Кирилл Вариченко приходится родным братом помощнику главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппу Вариченко. Также издание сообщает, что вебкам-студии MagicMike продолжают функционировать.