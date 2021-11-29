Коллекторы «дочки» Сбербанка составили портрет должников с активами за границей
Скрывающие от кредиторов свои активы россияне предпочитают покупать недвижимость в Испании, Великобритании, на Кипре и в США
Скрывающие от кредиторов свои активы россияне предпочитают покупать недвижимость в Испании, Великобритании, на Кипре и в США. Стоимость заграничной недвижимости должников оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщили в коллекторском агентстве АБК, которое является дочерним предприятием Сбербанка.
В «АктивБизнесКонсалт» сообщили, что именно на недвижимость приходится более 90% активов таких должников за границей.
По данным АБК, средний возраст российского должника, скрывающего активы в Испании, составляет 54 года. В Великобритании большинство должников - это мужчины среднего возраста.
При этом должники с активами в Великобритании чаще являются гражданами сразу нескольких государств: у 70% из них есть второй паспорт, а у 22% — даже третье гражданство. Среди «испанских» должников второе гражданство есть только у 37% неплательщиков.
Как сообщает РБК, трансграничным поиском и взысканием активов должников компания АБК широко занимается последние три года. В своей оценке специалисты компании не учитывают активы крупных бизнесменов, которые российские кредиторы пытаются взыскивать в индивидуальном порядке через суды зарубежных юрисдикций, уточнили в компании.
В коллекторском агентстве пояснили, что обычно за взысканием долгов за счет заграничной недвижимости обращаются чаще всего банки и инвестиционные компании, а в редких случаях — физлица.
Речь идет о должниках, которые имеют средний чек от 100 млн рублей. В эту категорию попадают россияне, которые выступали поручителями по кредитам своим фирмам и не смогли справиться с финансовыми проблемами.