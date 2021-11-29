В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова
В Чечне в школьную программу включили книгу о первом президенте республики Ахмате-Хаджи Кадырове - отце действующего главы региона Рамзана Кадырова
В Чечне в школьную программу включили книгу о первом президенте республики Ахмате-Хаджи Кадырове - отце действующего главы региона Рамзана Кадырова. Книга называется «Путь, озаренный светом», а ее автором является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.
Телеканал «Грозный ТВ» сообщает, что эта книга рассказывает о жизни и деятельности первого президента Чеченской республики. «Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — сообщается в новостном в сюжете.
Обновленное учебное пособие уже поступило все все школы Чеченской республики. Учителям сообщили, что книга об отце Рамзана Кадырова является дополнительным материалом по изучению истории России.