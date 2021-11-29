В АТОР опровергли информацию о закрытии египетских курортов из-за штамма «омикрон»
АТОР опровергла информацию о закрытии курортов Египта для российских туристов из-за риска распространения новым штаммом коронавируса «омикрон». Эта мутация была выявлена в Египте и странах Африки
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о закрытии курортов Египта для российских туристов из-за риска распространения новым штаммом коронавируса «омикрон». Эта мутация была выявлена в Египте и странах Африки.
В организации со ссылкой на источник в Росавиации заявили, что возможность закрытия Египта не рассматривалась.
Источник в ведомстве сообщил, что штамм «омикрон» еще только предстоит изучить, и официально его пока не признали очень опасным.
«Все мы помним, что довольно быстро так пугавший всех "британский штамм" оказался не столь уж и страшным, и Великобританию снова открыли. Слова сенатора Круглого были его частным мнением, данные о "зараженных из Египта" уже официально опровергли, так что все это "буря в стакане воды"», — заявил неназванный источник АТОР в Росавиации.
Опровержение АТОР последовало после заявления сенатора Владимира Круглого, который обвинил отдыхавших в Египте туристов в завозе нового штамма коронавируса в Россию.