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29 ноября 2021, 12:11

Мамба выяснила насколько важна начитанность для отношений

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг ЛитРес и приложение для знакомств Mamba провели интересное исследование. Целью было узнать важно ли духовное и интеллектуальное развитие для создания пары?

Мамба выяснила насколько важна начитанность для отношений

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг ЛитРес и приложение для знакомств Mamba провели интересное исследование. Целью было узнать важно ли духовное и интеллектуальное развитие для создания пары? какие книги следует прочитать спутнику жизни и чем заядлые книгочеи выгодно отличаются от остальных людей?

Как выяснилось, что для 94% опрошенных крайне важно духовное и интеллектуальное развитие партнера. Пристрастие к чтению считают необходимым для симпатии качеством -72% респондентов, а вот 28% признались, что закрывают глаза. 59% участников опроса заявили, что низкий уровень духовного и интеллектуального развития часто служил причиной расставания, 41% не сталкивались с подобной ситуацией.

Исследователи составили список зарубежных и российских писателей, чьи произведения должны быть прочитаны второй претендентом на сердце. На первом месте оказался Булгаков, 51% считают, что не знать его книг - стыдно. Уверены, что Пушкин – наше все - 47%, отдали свои голоса за творения Федора Достоевского – 43%, выступили в пользу Жюля Верна - 37%, "проголосовали" за Чехова - 36% , не будут общаться с человеком, который не знаком с творчеством Бориса Акунина – 35%, не хотят иметь ничего общего с тем, кто не читал Джоан Роулинг – 30%.

В топе рейтинга любимых авторов также - братья Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Николай Гоголь, Эрих Мария Ремарк, Рэй Брэдбери, Пауло Коэльо, Харуки Мураками , Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Быков.

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