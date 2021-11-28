Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Власти Израиля снова закрыли свои границы для иностранных туристов на две недели. Такое решение было принято из-за нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в африканских странах
Власти Израиля снова закрыли свои границы для иностранных туристов на две недели. Такое решение было принято из-за нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в африканских странах.
Границы для иностранцев закрыты с 28 ноября, но в страну могут въехать обладатели специального разрешения от правительственной комиссии, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентам).
Для граждан Израиля, которые возвращаются в страну из других государств, был ужесточен карантин. Так, привитым необходимо будет уйти на самоизоляцию на 72 часа, а затем сдать ПЦР-тест. Для непривитых израильтян ввели недельный карантин.
Кроме того, израильские власти возобновляют отслеживание зараженных граждан с помощью приложения для телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон» (или африканского).
По данным Минздрава Израиля, в стране пока подтвержден только один случай заражения новым штаммом В.1.1.529 «омикрон». Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.
Ранее ВОЗ оценил африканский штамм коронавируса как «вызывающий опасение». Специалисты говорят, что эта мутация является устойчивой к иммунитету человека, в том числе после вакцинации.