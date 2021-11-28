Меню
В мире
Первым делом миллиарды – а лечение потом
28 ноября 2021, 11:02

Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

Власти Израиля снова закрыли свои границы для иностранных туристов на две недели. Такое решение было принято из-за нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в африканских странах

Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Фото: Reuters

Власти Израиля снова закрыли свои границы для иностранных туристов на две недели. Такое решение было принято из-за нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного в африканских странах.

Границы для иностранцев закрыты с 28 ноября, но в страну могут въехать обладатели специального разрешения от правительственной комиссии, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентам).

Для граждан Израиля, которые возвращаются в страну из других государств, был ужесточен карантин. Так, привитым необходимо будет уйти на самоизоляцию на 72 часа, а затем сдать ПЦР-тест. Для непривитых израильтян ввели недельный карантин.

Кроме того, израильские власти возобновляют отслеживание зараженных граждан с помощью приложения для телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон» (или африканского).

По данным Минздрава Израиля, в стране пока подтвержден только один случай заражения новым штаммом В.1.1.529 «омикрон». Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

Ранее ВОЗ оценил африканский штамм коронавируса как «вызывающий опасение». Специалисты говорят, что эта мутация является устойчивой к иммунитету человека, в том числе после вакцинации. 

Материалы по теме
ВОЗ бьет тревогу из-за нового «африканского» штамма коронавируса
В России заболеваемость коронавирусом снизилась до 33 796 случаев в сутки
Российские врачи сообщили о новых симптомах коронавируса у детей
Сейчас на главной
Авторская колонка
Метан
Дурной был год: закрывшийся портал, растраченный без толку капитал. Никто уже надежды не питал, не рыпался, не верил в смену курса. Он самых лучших в камерах пытал, а средних за границу выметал, но вещество эпохи — не металл, а газ метан без запаха и вкуса.
Быков Дмитрий
Народный артист Александр Градский скончался в возрасте 72 лет от инфаркта
александр градский
Народный артист Александр Градский скончался в возрасте 72 лет от инфаркта
По официальным данным, причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга. Предполагается, что здоровье Градского ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции
В Москве скончалась девочка с муковисцидозом, для которой власти не закупили лекарство
здравоохранение
В Москве скончалась девочка с муковисцидозом, для которой власти не закупили лекарство
В Москве скончалась 10-летняя Ева Воронкова из Нижнего Новгорода, которая болела муковисцидозом. Девочка скончалась из-за того, что вовремя не получила жизненно необходимое ей лекарство.
Следователи установили причину взрыва и пожара на шахте «Листвяжная»
чп на шахте
Следователи установили причину взрыва и пожара на шахте «Листвяжная»
Следственный комитет по Кемеровской области определился с основной версией трагедии на шахте «Листвяжная». Причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана
Силовики задержали и.о. гендиректора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова
Тольяттиазот
Силовики задержали и.о. гендиректора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова
В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова
Глава Кузбасса уволил мэра из-за банкета во время трагедии на шахте
чиновники
Глава Кузбасса уволил мэра из-за банкета во время трагедии на шахте
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который устроил банкет в честь своего назначения во время аварии на шахте «Листвяжная»
Франция перестала принимать рейсы из Южной Африки, а ВОЗ созывает чрезвычайную встречу
COVID-19
Франция перестала принимать рейсы из Южной Африки, а ВОЗ созывает чрезвычайную встречу
Виной всему новый вариант коронавируса — он может быть опаснее  всех известных штаммов. Первый случай уже выявили в Европе
Общество
Московский суд заблокировал аккаунты автоблогеров, пропагандирующих опасное вождение
Таганский райсуд Москвы постановил заблокировать аккаунт в соцсети Instagram автомобильного блогера Алана Енилеева (около 2 млн подписчиков) и еще две страницы, посвященные уличным гонкам
«Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела»
вакцина от коронавируса
«Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела»
Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный предложил организовать для противников прививок против коронавируса и системы QR-кодов автобусные туры в морги
СКР возбудил дело против сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте «Листвяжная»
чп на шахте
СКР возбудил дело против сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте «Листвяжная»
Дело возбуждено по статье «Халатность», а его фигурантами стали два госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора
Чубайс и рок изобилия
роснано
Чубайс и рок изобилия
Через год после того как Анатолий Чубайс покинул пост руководителя «Роснано», компания поставила перед кредиторами вопрос о реструктуризации долга. В принципе, вариант подобного развития событий просматривался с момента создания «Роснано»
ВОЗ бьет тревогу из-за нового «африканского» штамма коронавируса
коронавирус
ВОЗ бьет тревогу из-за нового «африканского» штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание для обсуждения нового потенциально опасного штамма коронавирусной инфекции
Американская торговая палата попросила власти США признать вакцину «Спутник V»
вакцина от коронавируса
Американская торговая палата попросила власти США признать вакцину «Спутник V»
Глава организации Алексис Родзянко отметил, что для поездок из России в США с 8 ноября необходим сертификат о вакцинации препаратами, признанными американскими властями и ВОЗ
Минтруда предложило новую модель оценки уровня бедности в России
бедность
Минтруда предложило новую модель оценки уровня бедности в России
В частности, ведомство предлагает рассчитывать «границу бедности» по специальной формуле с учетом инфляции, которая позволит более точно отслеживать изменение количества малоимущих граждан
Российский депутат призвал главу МОК включить киберспорт в олимпийскую программу
киберспорт
Российский депутат призвал главу МОК включить киберспорт в олимпийскую программу
Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с предложением признать киберспорт олимпийским видом спорта
Владельцы кемеровской шахты «Листвяжная» оказались партнерами «друзей Путина»
шахтеры
Владельцы кемеровской шахты «Листвяжная» оказались партнерами «друзей Путина»
Ростехнадзор в текущем году выявил 914 нарушений на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли как минимум 11 горняков и трое спасателей
Бизнес
В Петербурге накануне новогодних праздников введут QR-коды с гостиницах, ресторанах и торговых центрах
Первоначально предполагалось, что система QR-кодов заработает 1 декабря, однако Смольный назначил новую дату – 27 декабря. Таким образом, в новогодние праздники доступ в рестораны и торговые центры все равно будет ограничен
Во время поисковой операции в шахте «Листвяжная» погибли трое спасателей
чп в шахте
Во время поисковой операции в шахте «Листвяжная» погибли трое спасателей
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли тела трех спасателей, которые участвовали поиске и спасении 48 горняков, застрявших под землей во время пожара. Ранее сообщалось, что с группой горноспасателей пропала связь