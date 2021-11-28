28 ноября 2021, 10:48
Народный артист Александр Градский скончался в возрасте 72 лет от инфаркта
По официальным данным, причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга. Предполагается, что здоровье Градского ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции
Фото: stars-news.ru
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.
Telegram-канал «112» сообщает, что накануне Александр Градский попросил своих близких помочь ему добраться до ванной комнаты, а затем он потерял сознание. Музыкант был госпитализирован с подозрением на инсульт. 12 часов врачи боролись за жизнь композитора, но спасти его не смогли.
Предполагается, что здоровье Градского ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции.
По официальным данным, причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга.