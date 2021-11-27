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27 ноября 2021, 18:53

Во Владимире работникам «скорой» грозит увольнение, за попытку спасти жизнь тяжелой пациентке

Во Владимирской области сотрудникам «скорой помощи» пригрозили увольнением с работы за то, что они привезли умирающую от коронавируса пациентку к администрации региона

Во Владимире работникам «скорой» грозит увольнение, за попытку спасти жизнь тяжелой пациентке
Фото: twitter.com/guberniya33

Во Владимирской области сотрудникам «скорой помощи» пригрозили увольнением с работы за то, что они привезли умирающую от коронавируса пациентку к администрации региона.

Бригада из трех фельдшеров и водителя приехала на вызов к пациентке с двусторонней пневмонией и 80%-м поражением легких, но ни в одной больнице ее не приняли из-за нехватки коек. Чтобы обратить внимание на проблему с дефицитом мест в больницах, медики приехали на «скорой» к зданию областной администрации. После этого для пациентки с тяжелой формой COVID-19 нашли место в больнице.

Фельдшер Анна Воеводина рассказала изданию Readovka, что теперь всей бригаде грозят увольнением за неподчинение приказам руководства, которое требовало увезти пациентку домой.

Главврач больницы ЗАТО г.Радужный сделала медикам выговор и лишила их премий. Кроме того, действия сотрудников «скорой помощи» сейчас проверяет прокуратура.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса российские медики неоднократно привозили тяжелых пациентов, который не принимали больницы, к администрациям с целью обратить внимание на проблемы с нехваткой мест в медучреждениях. Однако случай во Владимирской области стал первым, когда медикам за попытку спасть человеческую жизнь грозят увольнением.

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