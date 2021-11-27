Во Владимире работникам «скорой» грозит увольнение, за попытку спасти жизнь тяжелой пациентке
Во Владимирской области сотрудникам «скорой помощи» пригрозили увольнением с работы за то, что они привезли умирающую от коронавируса пациентку к администрации региона
Во Владимирской области сотрудникам «скорой помощи» пригрозили увольнением с работы за то, что они привезли умирающую от коронавируса пациентку к администрации региона.
Бригада из трех фельдшеров и водителя приехала на вызов к пациентке с двусторонней пневмонией и 80%-м поражением легких, но ни в одной больнице ее не приняли из-за нехватки коек. Чтобы обратить внимание на проблему с дефицитом мест в больницах, медики приехали на «скорой» к зданию областной администрации. После этого для пациентки с тяжелой формой COVID-19 нашли место в больнице.
Фельдшер Анна Воеводина рассказала изданию Readovka, что теперь всей бригаде грозят увольнением за неподчинение приказам руководства, которое требовало увезти пациентку домой.
Главврач больницы ЗАТО г.Радужный сделала медикам выговор и лишила их премий. Кроме того, действия сотрудников «скорой помощи» сейчас проверяет прокуратура.
Отметим, что с начала пандемии коронавируса российские медики неоднократно привозили тяжелых пациентов, который не принимали больницы, к администрациям с целью обратить внимание на проблемы с нехваткой мест в медучреждениях. Однако случай во Владимирской области стал первым, когда медикам за попытку спасть человеческую жизнь грозят увольнением.