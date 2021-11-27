Следователи установили причину взрыва и пожара на шахте «Листвяжная»
Следственный комитет по Кемеровской области определился с основной версией трагедии на шахте «Листвяжная». Причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана
Следственный комитет по Кемеровской области определился с основной версией трагедии на шахте «Листвяжная». Причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана.
Предварительно было установлено, что произошел внезапный выброс метана, а затем последовал взрыв. Однако точная причина выброса метана пока не установлена, сообщает ТАСС.
С настоящее время специалисты изучают работу датчиков на шахте, а также устанавливают, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет.
Авария на кемеровской шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Когда под землей находились 285 человек, прогремел взрыв, а затем начался пожал. Эвакуировать смогли только 239 человек. 46 рабочих остались под землей. Власти объявили всех погибшими. Также на шахте погибли пятеро спасателей, которые участвовали в поисковой операции.