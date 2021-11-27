Силовики задержали и.о. гендиректора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова
В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова
В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова.
Топ-менеджер был задержан накануне внеочередного собрания акционеров «ТОАЗ», которое инициировал миноритарный акционер предприятия — компания «Уралхим».
По данным РБК, незадолго до своего задержания г-н Бобков направил заявление в «органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры» о попытке силового захвата предприятия.
26 ноября на территорию «ТОАЗа» подъехали несколько машин ОМОН и Росгвардии, которые заблокировали въезд и выезд машин, что помешало ввозу и вывозу опасных химических веществ для нужд производства. По словам Бобкова, силовики «принудительно» выгнали с территории предприятия сотрудников частной охранной организации «Алмаз», которая работает с «Тольяттиазотом».