Глава Кузбасса уволил мэра из-за банкета во время трагедии на шахте
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который устроил банкет в честь своего назначения во время аварии на шахте «Листвяжная»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который устроил банкет в честь своего назначения во время аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Мэром г-н Старченко проработал всего двое суток.
Глава региона сообщил, что в Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко «в то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с „Листвяжной“».
Сам теперь уже бывший мэр отрицает, что устраивал праздник по поводу своего назначения. В интервью телеканалу РЕН ТВ он сообщил, что никакого банкета не было, а он сам ни на каких торжествах не присутствовал.
«Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!» — заявил Старченко.
Сам банкет на видео снял «абсолютно неизвестный ему человек». Чиновник заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы.