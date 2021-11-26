Франция перестала принимать рейсы из Южной Африки, а ВОЗ созывает чрезвычайную встречу
Виной всему новый вариант коронавируса — он может быть опаснее всех известных штаммов. Первый случай уже выявили в Европе
Франция перестала принимать рейсы из Южной Африки, а ВОЗ созывает чрезвычайную встречу. Виной всему новый вариант коронавируса — он может быть опаснее всех известных штаммов. Первый случай уже выявили в Европе, пишет издание Baza.
Учёные из Великобритании предупредили о новой мутации B.1.1.529. У штамма наблюдается «ужасный профиль спайковых белков» и рекордное число мутаций, которые комбинируют в себе фрагменты прежних вариантов коронавируса с новыми, ещё не исследованными. В сумме всё это может повлиять на заразность и способность инфекции уходить от антител и иммунного ответа организма.
Первые случаи B.1.1.529 обнаружили 11 ноября в Ботсване. Затем новая форма вируса проникла в ЮАР и Гонконг. Сегодня стало известно о первом заражении и двух случаях потенциального инфицирования в Израиле — при этом все трое пациентов были вакцинированы. Израильский Минздрав уже начал эпидемиологическое расследование, чтобы быстро найти все возможные контакты.
Происходящее называют «эволюционным скачком» коронавируса. По словам учёных, инфекция, вероятно, адаптировалась к попыткам людей защититься вакцинами и создать коллективный иммунитет. Поэтому в коронавирусе сформировались мутации, которые позволят ему размножаться и занимать новые территории. Однако, считают специалисты, паниковать пока рано — штамм требует дополнительных исследований.
Судя по всему, B.1.1.529 опаснее дельта-штамма, который ударил по России третьей и четвёртой волнами. В Сети геномного надзора ЮАР сообщили, что мутировавший коронавирус уже полностью вытеснил дельта-штамм в провинции Гаутенг, где находятся крупнейшие города страны. Сейчас инфекция распространяется по другим регионам.
Сегодня ВОЗ проведёт чрезвычайное заседание из-за нового штамма. Тем временем Франция запретила принимать рейсы из южных регионов Африки, а Испания приостановила полёты туда. Германия и Чехия, в свою очередь, закрыли въезд для иностранцев, которые недавно посещали ряд южноафриканских стран. Но время, похоже, упущено, поскольку B.1.1.529 пришёл в Европу — первый случай заражения 26 ноября зарегистрировали в Бельгии. Россия пока не считает необходимым рекомендовать своим гражданам отказаться от поездок ЮАР, сообщили в дипмиссии.