Московский суд заблокировал аккаунты автоблогеров, пропагандирующих опасное вождение
Таганский райсуд Москвы постановил заблокировать аккаунт в соцсети Instagram автомобильного блогера Алана Енилеева (около 2 млн подписчиков) и еще две страницы, посвященные уличным гонкам
Таганский райсуд Москвы постановил заблокировать аккаунт в соцсети Instagram автомобильного блогера Алана Енилеева (около 2 млн подписчиков) и еще две страницы, посвященные уличным гонкам.
Иск с требованием блокировки аккаунтов, которые пропагандируют опасное вождение, направила прокуратура Москвы. В ведомстве заявили, что блогеры распространяют информацию, которая «пропагандирует и поощряет нарушения правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем без госномеров в целях уклонения от привлечения к административной ответственности», сообщает ТАСС.
В столичной прокуратуре считают, что деятельность некоторых блогеров несет прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
В итоге Таганский суд признал запрещенной информацию, опубликованную в аккаунте Алана Енилеева, а также на страницах «feromon666» и «gosha2048».
Отметим, что свой иск прокуратура направила после резонансной аварии, в которой погибли автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Авария произошла по вине Губденского, который на дороге «играл в шашки».